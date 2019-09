Eerste asielzoekers voor noodopvangcentrum in Leopoldsburg

In het tijdelijke noodopvangcentrum voor asielzoekers in Leopoldsburg zijn maandag de eerste asielzoekers gearriveerd. Rode Kruis-Vlaanderen heeft het centrum in Kwartier Moorslede op vraag van de federale overheid opnieuw geopend. Het asielcentrum moet een antwoord geven op het tekort aan opvangplaatsen. De eerste 30 bewoners zijn maandag in het asielcentrum aangekomen. De komende weken zal het centrum aangevuld worden in golven van zowat 10 asielzoekers per dag. Het centrum heeft een totale capaciteit van 500 personen, die na hun asielaanvraag in het opvangcentrum terechtkunnen.

“Zij mogen zelf beslissen op welk moment ze naar het centrum komen. Wij installeren hen dan zo goed als we kunnen”, zegt Aurélie Hombroukx, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen. “Wij kennen onder meer hun nationaliteit, identiteit, en of het om alleenstaande mannen of gezinnen met jonge kinderen gaat. Het gaat voornamelijk om mensen uit Syrië, Afghanistan, Palestina, Eritrea, Somalië, Turkije, Iran, Irak, El Salvador en Guinee.”

Rode Kruis-Vlaanderen organiseerde in september een jobdag om het nodige personeel voor het centrum te vinden. Op dit moment is zowat 80 procent van de vacatures ingevuld. Voor de nachttaken – zoals nachtbegeleiders – zoekt de organisatie nog mensen. Dat is voorlopig echter geen probleem omdat het centrum nog niet op volle capaciteit draait.

“We hebben een team dat operationeel is. Maar mensen die voor die jobs willen solliciteren, zijn nog meer dan welkom”, aldus Hombroukx. “We hebben nog de kans om ons personeel uit te bouwen, dus we hebben gelukkig wat krediet om mensen te zoeken.”

bron: Belga