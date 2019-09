Drone-aanval op Saoedi-Arabië – Boris Johnson schuift drone-aanvallen in schoenen van Iran

De Britse premier Boris Johnson beschuldigt er Iran van achter de drone-aanvallen op twee olie-installaties in Saoedi-Arabië te zitten. Aan boord van het vliegtuig dat hem naar New York bracht voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties sprak hij over “een zeer hoge graad van waarschijnlijkheid” dat Teheran achter de aanvallen zit, zo berichtte het Britse persbureau PA. “De moeilijkheid is te weten hoe een internationaal antwoord te organiseren”, aldus de Britse eerste minister. Johnson voegde eraan toe dat “we met onze Amerikaanse en Europese vrienden gaan samenwerken om een antwoord uit te dokteren dat probeert om de spanningen in de Golfregio te verminderen.”

Ook de Verenigde Staten wijzen met de beschuldigende vinger naar Iran voor de drone-aanvallen. Teheran ontkent elke verantwoordelijkheid in de aanvallen van 14 september, die zijn opgeëist door de Houthi-rebellen in Jemen, die daar de steun van Iran krijgen.

Johnson heeft in New York een ontmoeting met de Iraanse president Hassan Rohani.

Bron: Belga