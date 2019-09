Asiel en migratie – Opvangcentrum voor migranten in Haren blijft een maand langer open

La Porte d’Ulysse, het opvangcentrum voor migranten in de Brusselse deelgemeente Haren dat eind september dreigde de deuren te sluiten, blijft een maand langer open. De huurovereenkomst werd met een maand verlengd, maakte Brussels burgemeester Philippe Close maandagavond bekend op de gemeenteraad. Bevoegd Brussels minister Alain Maron (Ecolo) bevestigde het nieuws. Het opvangcentrum in Haren in de gebouwen van Citydev wordt gehuurd door de stad Brussel en uitgebaat door het Burgerplatform voor steun aan de vluchtelingen. Eind september zou de huurovereenkomst aflopen en daardoor zouden de 350 migranten die er dagelijks worden opgevangen, opnieuw op straat terechtkomen. De migranten die er overnachten, zijn voornamelijk afkomstig uit het Maximiliaanpark. Nu kunnen ze er toch nog tot eind oktober terecht.

Intussen wordt er wel verder gezocht naar een nieuwe locatie voor de opvang van migranten. Een permanente oplossing is er nog niet.

bron: Belga