Anderlecht wil lijdensweg beëindigen tegen Beerschot

Na de dramatische start in de competitie hoopt Anderlecht woensdag (20u45) zijn blazoen een beetje op te poetsen in de zestiende finales van de Beker van België. Dan wacht paars-wit een verraderlijk uitduel tegen Beerschot. Bij de loting eind augustus werd Anderlecht niet gespaard met een verplaatsing naar het Kiel. Bovendien is het team van Vincent Kompany op de dool in de competitie, met 5 op 24 staat de recordkampioen pas op de dertiende plaats in de stand. Gisteren verloor Anderlecht met 2-1 bij Club Brugge, dat de Brusselaars van het kastje naar de muur speelde.

Beerschot vergaat het in 1B niet veel beter. De troepen van Stijn Vreven gingen zaterdag met 3-0 onderuit bij Virton, een derde uitnederlaag op rij. Thuis presteert de nummer vijf uit 1B met 9 op 9 wel goed.







Landskampioen Racing Genk speelt morgen (20u30) uit bij KSK Ronse (2am). Club Brugge gaat woensdagavond (20u30) op bezoek bij Francs Borains, de koploper in tweede amateur (ACFF). AA Gent, dat vorig seizoen in de bekerfinale verloor van KV Mechelen, wacht op hetzelfde tijdstip een warm onthaal bij Eendracht Aalst (2am) voor een Oost-Vlaamse derby.

Competitieleider Standard krijgt donderdag (20u30) op Sclessin Lommel SK, nog zonder zege in 1B, voorgeschoteld. Antwerp werkt dan thuis een interessant duel af met 1B-club Lokeren.

KV Mechelen, dat vorig seizoen de Beker van België won, mag in deze editie niet deelnemen wegens de matchfixingaffaire.

De duels worden over één wedstrijd gespeeld. Er volgen verlengingen als er na 90 minuten geen winnaar is. Als ook die niet voor een beslissing zorgen, is er nog een strafschoppenreeks.

