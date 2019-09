Vriendin van Nathalie Meskens over hun wilde jeugd: “We gingen samen naaktzwemmen”

Nathalie Meskens is momenteel samen met Joke De Bruyn te zien in de tragikomische serie ‘Gina & Chantal’. De twee actrices zijn jeugdvriendinnen en maakten het vroeger behoorlijk bont samen.

De nieuwe VTM-serie ‘Gina & Chantal’ vertelt het verhaal van een welgestelde vrouw (Gina) en haar minder gefortuneerde kuisvrouw Chantal. Een van de vriendinnen van Gina (Tine Embrechts) is Nicky, een rol die gespeeld wordt door Joke De Bruyn (38).

Zuipen en feesten







Die laatste is in het echt bevriend met Nathalie Meskens (37). Ze leerden elkaar kennen op bosklassen toen ze acht jaar waren. Later gingen ze ook samen naar dezelfde middelbare kunstschool en op hun 25ste maakten ze Amerika onveilig met een roadtrip. “In onze jonge jaren waren we extreem wild, als ik er zo over nadenk. Op het randje van vermoeiend. Maar één bepaalde zomer springt er bovenuit. Van de Sinksenfoor bezoeken, zuipen en feesten tot over hekken klimmen en naaktzwemmen. Ja, we hebben wel wat jeugdzondes op onze kerfstok”, vertelde Joke De Bruyn over haar stormachtige verleden met Nathalie Meskens aan Showbizzsite.

‘Gina & Chantal’ is elke dinsdag te bekijken om 21.35u op VTM.