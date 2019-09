Thomas Cook zet activiteiten stop, maar blijft voorlopig operationeel in België

Het Britse reisconcern Thomas Cook heeft met onmiddellijke ingang zijn activiteiten stopgezet. Dat meldt de Britse burgerluchtvaartautoriteit CAA op Twitter. “Alle boekingen bij Thomas Cook, waaronder vluchten en vakanties, zijn nu geannuleerd”, klinkt het. De vluchten uit België gaan voorlopig door als gepland.

In een persbericht stelt Thomas Cook dat het crisisoverleg van zondag geen akkoord heeft opgeleverd. Volgens Peter Fankhauser, CEO van de reisgroep, was dat nochtans bijna het geval, maar bleek een bijkomend verzoek tijdens de laatste dagen van de onderhandelingen onoverkomelijk. De CEO drukt nog zijn diepe spijt uit en verontschuldigt hij zich “bij onze miljoenen klanten, duizenden werknemers, leveranciers en partners”.







Het bedrijf liet voor het weekend al weten dat het extra financiële middelen nodig heeft voor een reddingsplan. Het zou gaan om een lening van nog eens 200 miljoen pond (227 miljoen euro), naast het reddingsplan van 900 miljoen pond dat vorige maand werd afgesloten. Volgens de BBC gaat nu ook de grote repatriëringsoperatie ‘Operatie Matterhorn’ van start om de mensen die hun vakantie bij het concern hebben geboekt, terug naar huis te brengen. Zowat 600.000 toeristen wereldwijd zouden gerepatrieerd moeten worden. Daarvoor zijn zondag al lege vliegtuigen vertrokken, aldus nog de Britse omroep.

Alle Belgische reizigers zijn verzekerd

De activiteiten van Thomas Cook in België blijven voorlopig gewoon operationeel. Dat heeft een woordvoerster van de touroperator gezegd. De touroperator neemt voorlopig wel geen nieuwe klanten aan. “Uit voorzorg”, klinkt het.

Momenteel zijn er zowat 10.000 mensen op reis met Thomas Cook België (met merken Thomas Cook, Neckermann en Pegase). De reisorganisator is aangesloten bij het Garantiefonds Reizen. Alle pakketreizen vallen onder de bescherming van het garantiefonds. Daardoor is iedereen verzekerd van de uitvoering van zijn vakantie, of van een terugbetaling, klonk het eerder al.

De Belgische dochter probeert de gevolgen van het faillissement van de Thomas Cook-groep zoveel mogelijk te beperken, aldus woordvoerster Leen Segers. Concreet blijft de touroperator in België voorlopig gewoon operationeel. “Er zijn vanmorgen twee vluchten vertrokken. De winkels gaan maandag gewoon open.”

Wie op reis is met Thomas Cook wordt ter plaatse geïnformeerd door de reisleiders. “Ook zij krijgen te horen dat alles gewoon loopt zoals gepland”, verzekert de woordvoerster. Het Garantiefonds Reizen komt er voorlopig niet aan te pas. Dat gebeurt enkel als ook in België een faillissement zou worden uitgesproken van Thomas Cook. Dat is niet het geval. homas Cook België valt onder de continentaal-Europese organisatie, met als belangrijkste markt Thomas Cook Duitsland.