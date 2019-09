“Psychische problemen? Praat erover”

Bijna een kwart van alle Vlamingen die al met psychische problemen te kampen hadden, praat daar niet over met vrienden of familieleden. Dat blijkt uit een groot onderzoek van gezondheidsfonds CM en Universiteit Gent.

Meestal willen mensen met mentale problemen daar niet over praten omdat ze hun problemen liever zelf oplossen (49%) of omdat ze hun omgeving niet willen belasten (48%), zo blijkt uit het onderzoek. Maar ook schaamte (32%) en angst voor reacties (26%) spelen een rol. Bij mannen, 65-plussers en mensen met een lagere opleiding is de schroom nog iets groter.







Ook de stap naar professionele hulpverlening wordt niet zomaar gezet: 28% geeft aan geen zorgverstrekker zoals een huisdokter, psycholoog of psychiater bezocht te hebben. Opnieuw is de voornaamste reden dat mensen hun problemen liever zelf oplossen, maar ook angst voor de kostprijs en niet weten waar heen te kunnen speelt een rol.

Praten helpt

Nochtans is geweten dat praten helpt en bovendien kunnen vrienden of familieleden helpen de stap naar professionele hulpverlening te verkleinen, aldus CM. Daarmee is 93% van de respondenten het eens, maar bijna de helft weet niet hoe ze dat moeten aanpakken en vier op de tien hebben geen idee naar wie ze hun vriend of familielid kunnen doorverwijzen.

Om de omgeving daarvan bewust te maken lanceert CM een campagne met leestekencombinatie «.?.». Daarmee zou iedereen in chatgesprekken of sms-berichten kunnen aantonen dat ze echt willen weten hoe het met iemand gaat. «Lopen we elkaar vandaag tegen het lijf, dan vragen we wel ‘ça va’, maar vaak zijn we niet geïnteresseerd in het antwoord op de vraag», aldus CM-gezondheidsexperte Carolien Luypaert. Het gezondheidsfonds hoopt zo dat mensen het gesprek aangaan.