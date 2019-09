Prins Harry, Meghan en Archie starten eerste gezinsreis naar Afrika

De Britse prins Harry, zijn vrouw Meghan Markle en hun vier maanden oude zoontje Archie zijn maandag voor tien dagen naar Zuid-Afrika vertrokken. Met dat bezoek treedt Harry in de voetstappen van zijn overleden moeder, prinses Diana.

“Afrika is een plaats in de wereld die de laatste twee decennia een tweede thuis voor me was”, schreef Harry enkele weken voor de reis op Instagram. De reis is het eerste officiële bezoek voor het gezin, en zal starten in Zuid-Afrika.







De hertog en hertogin van Sussex zullen drie dagen in Kaapstad verblijven, waar ze sociale en ecologische projecten bezoeken. Ook ontmoeten ze er aartsbisschop en prominent anti-apartheidsactivist Desmond Tutu, vertegenwoordigers van het geloof en jonge leiders.

Diana

Harry zal daarna alleen verder reizen naar Botswana, Angola en Malawi, waar hij onder meer bomen zal planten in een natuurreservaat, anti-stroperijoefeningen zal bijwonen, en HIV/Aids-projecten zal bezoeken.

In de Angolese provincie Huambo wordt een emotioneel hoogtepunt verwacht, wanneer Harry de plaats bezoekt waar in 1997 een iconische foto van prinses Diana werd genomen aan een ontmijningssite. Verder brengt hij ook een bezoek aan het orthopedische centrum dat ter ere van haar hernoemd wordt.

Archie in Afrika

De kleine Archie zal op de trip ook wat spullen achterlaten. “Archie kreeg ontelbare cadeautjes van verschillende organisaties en het volk. De hertog en hertogin zijn ontzettend dankbaar voor deze gebaren, maar één kleine baby kan natuurlijk niet alles dragen. Bovendien groeit hij zo snel. De hertogin heeft daarom beslist om een aantal van die geschenken te overhandigen aan Afrikaanse kindjes die het beter kunnen gebruiken”, besluit het paleis.