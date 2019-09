Evy Gruyaert geveld door lastige aandoening na ‘Dancing with the Stars’

Presentatrice Evy Gruyaert heeft haar eerste dans in ‘Dancing with the Stars’ achter de rug, maar migraine gooit roet in het eten.

Zondagavond zette Evy Gruyaert haar beste dansbeentje voor in ‘Dancing with the Stars’. Ze bracht samen met haar danspartner Frank een prachtige Weense wals op de tonen van ‘You Are The Reason’ van Calum Scott en Leona Lewis.

Drukke agenda







De 40-jarige ‘Start To Run’-stem en Nostalgie-presentatrice kampt door haar drukke agenda nu met ‘Dancing with the Stars’ met oplaaiende migraine. Dat kondigde ze aan op Instagram. “’Dancing with the Stars’ is helaas ook meer migraine voor mij. Vandaag training voor de volgende dans gehad + de weerslag van een weekend vol adrenaline en drukke trainingsweken + radio”, schrijft ze.

‘Dancing with the Stars’ is elke zondag te bekijken om 20u op VIER.