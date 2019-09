Demi Moore werd op haar 15de verkracht voor 500 dollar

In een openhartig interview heeft actrice Demi Moore verteld dat ze in haar tienerjaren verkracht werd. Het was haar moeder die de man toegang had gegeven tot het appartement. De verkrachter betaalde haar moeder achteraf 500 dollar.

In haar memoires ‘Inside out’ geeft Demi Moore een blik in haar woelige leven. De Amerikaanse actrice besprak enkele gruwelijke passages tijdens een interview met Diane Sawyer van ABC News.

Sleutels van appartement







Zo vertelde ze dat ze verkracht werd toen ze vijftien jaar oud was. Haar moeder Virginia, die met een zware alcoholverslaving kampte, nam haar destijds mee naar bars om aandacht van mannen te krijgen.

Op een van die avonden kwam Demi thuis en was er een man in het appartement. Hij had de sleutels van haar moeder gekregen en was zo binnen geraakt. De man verkrachtte de 15-jarige Demi en betaalde haar moeder achteraf 500 dollar.

Ondanks alles gelooft Demi niet dat Virginia haar bewust prostitueerde. “In het diepste van mijn hart denk ik van niet. Ik denk niet dat mijn moeder het bewust geregeld had. Maar ze gaf hem wel de sleutels van het appartement en liet hem begaan”, vertelde ze.

Overspelige Ashton Kutcher

De 56-jarige actrice uit onder meer ‘Ghost’ en ‘Striptease’ had het ook over haar huwelijk met de 15 jaar jongere acteur Ashton Kutcher, met wie ze getrouwd was van 2005 tot 2013. Volgens Demi heeft Ashton haar met twee verschillende vrouwen bedrogen en vroeg hij voortdurend om een trio. De twee gingen uit elkaar in 2011 en scheidden in 2013.