BIZAR. Jongen moet operatie ondergaan na stomp in edele delen

Een twaalfjarige jongen uit het Britse Hartlepool moet een operatie ondergaan, omdat hij op school ‘voor de grap’ een enorme stomp in zijn edele delen heeft gekregen.

Bailey Summers kreeg de stomp als grapje vanuit de nieuwe ‘Bangkok-hype’. De grap is om een medescholier te vragen wat de hoofdstad van Thailand is. Het antwoord op die vraag is Bangkok, waarbij ‘bang’ het geluid van een stomp of knal is en ‘kok’ lijkt op het Engelse woord ‘cock’, wat penis betekent.

Paracetamol







De moeder van de jongen, Emmajayne Summers, doet op Facebook haar verhaal: “Mijn zoon is pas twaalf en loopt nu al kans om zijn testikels voor eeuwig kwijt te raken. De avond na het incident zei de zogenaamde ‘dokter’ tegen hem dat hij een paracetamol moest slikken en naar huis moest gaan.”

Na een nacht vol pijn werd Bailey de volgende dag om 9 uur ’s ochtends opgenomen bij de spoedeisende hulp: “De specialist zei dat er haast achter zat en dat beide testikels verwijderd moeten worden. Zijn voortplanting kan ook in gevaar komen”, vertelt de moeder.

Gevaarlijk ‘grapje’

Ze daarom anderen wil behoeden voor dit gevaarlijke ‘grapje’: “Het is echt een nachtmerrie geweest. Ik wil mijn privézaken niet op Facebook delen, maar nu is mijn zoon een voorbeeld van wat er kan gebeuren door dit ge-Bangkok. Dit moet onder de aandacht van kinderen gebracht worden.”