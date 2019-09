BIZAR. Je kan nu een kussen voor je borsten kopen

Vrouwen weten ongetwijfeld hoe heerlijk het is om bij thuiskomst je beha uit te trekken. Na een dag gevangen te zitten, kunnen je borsten eindelijk terug ademen. En hoewel elke vrouw het weleens gedaan heeft – hallo awkward slaapfeestjes als tiener – is er niets zo vervelend als slapen met een beha. Toch wil het merk Sleep & Glow je borsten nu ook ’s nachts in een harnas stoppen.

De wereld loopt over van de idiote uitvindingen, maar de zogenaamde kussenbeha van Sleep & Glow behoort wellicht tot de ergste. Om rimpels in je decolleté tegen te gaan, raadt het merk vrouwen aan om te slapen met het bizarre kussen om. Het gadget is een kruising tussen een kussen, een harnas en een beha en scheidt je borsten, waardoor die elkaar niet raken. Op die manier ontstaat er geen ‘huidplooi’ die na verloop van tijd zou kunnen veranderen in een rimpel. En dat voor 55 pond (48 euro). Revolutionair volgens Sleep & Glow, compleet absurd volgens heel wat sociale mediagebruikers.

Body positivity







Journaliste Olivia Messer was de eerste om de Instagramreclame voor de kussenbeha te delen op Twitter en kraakte de uitvinding in een beweging ook af. Onder andere Dawn French en Jameela Jamil traden haar bij. In een tijd van body positivity, wanneer steeds meer mensen zich vragen gaan stellen bij vastgeroeste schoonheidsidealen, is de lancering van een product dat decolletérimpels moet tegengaan nu eenmaal geen slimme zet. En dat zal Sleep & Glow geweten hebben. Het Twitterbericht van Messer werd al meer dan 27.000 keer geliket, om van andere tweets nog maar te zwijgen. Al bestaat er natuurlijk niet iets als slechte reclame, dus wellicht wordt de kussenbeha alsnog een succes.