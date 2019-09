BIZAR. Bulgaarse studente wil de grootste lippen ter wereld: “Dit is mode in Bulgarije”

Grote lippen zijn sensueel en aantrekkelijk, zo wordt gezegd, maar overdrijving is zelden goed. Een Bulgaarse studente onderging al 15 cosmetische ingrepen om haar lippen in dikte te verdriedubbelen. En nog is ze niet voldaan: “Er zijn nog concurrenten in de strijd om de grootste lippen.”

De 22-jarige Andrea Emilova Ivanova uit Sofia kreeg meermaals hyaluronzuur ingespoten om haar lippen op te vullen. Naar eigen zeggen ziet ze met haar aparte look een kinderdroom in vervulling gaan en krijgt ze er een beter zelfbeeld door. De studente filologie aan de St. Kliment Ohridski universiteit in de Bulgaarse hoofdstad bezocht een dozijn esthetische klinieken in de stad om de cosmetische ingrepen te ondergaan.







Per ingreep betaalt ze zo’n 150 euro, maar hoeveel geld ze in totaal al aan haar lippen besteed heeft weet ze niet meer: “Ik ben de tel kwijtgeraakt.”

“Geen limiet”

“Ik zie er beter uit met dikkere lippen”, aldus Andrea, die op haar Instagrampagina aan de lopende band selfies post met getuite lippen voor haar 16.500 volgers. “Bovendien is het de mode nu in Bulgarije.” Over haters is ze duidelijk: “Sommigen zien me graag met dunnere lippen, anderen met dikkere. Dat kan me niet schelen, het enige wat telt voor mij is wat ik mooi vind. Andere meningen zijn irrelevant.”

“Ik kan geen indicatie geven van wanneer lippen te dik zijn, want dikte is voor iedere persoon anders. Mensen moeten vrij kunnen zijn in hun keuze. Voor mij is er geen limiet.”

De studente ontkent dat ze verslaafd is aan lip fillers. Ze beweert uniek te zijn en ambieert de titel van ‘dikste lippen ter wereld’. “Maar er is nog competitie op dat vlak”, klinkt het.