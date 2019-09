WK wielrennen – Verbrugghe na 9e plaats in gemengde ploegentijdit: “Ze hebben hun best gedaan”

België finishte zondag als negende op elf deelnemende landen in de gemengde ploegentijdrit op het WK wielrennen. “We hadden er vooraf geen resultaat op gekleefd”, zei bondscoach Rik Verbrugghe. “Iedereen heeft zijn best gedaan, daar kan je weinig op zeggen.” België begon ietwat gehandicapt aan het WK. Frederik Frison kampte vrijdag met koorts en was ook zaterdag nog niet volledig hersteld, maar startte zondag wel. “Uiteraard was het beter geweest om hem te vervangen, al voelde Frederik zich wel goed vandaag”, liet de bondscoach optekenen. “Maar als je twee dagen niet kan trainen en die voorbereiding niet kan doen, dan laat zich dat voelen. Jonas Rickaert was reserve voor deze discipline, maar je mag hem niet echt een ‘reserve’ noemen. Hij reed gisteren nog een wedstrijd (de Primus Classic). Je kan maar moeilijk zo’n jongen laten invliegen voor een wedstrijd op zondag. Misschien had ik vier in plaats van drie renners moeten meenemen, maar het was al moeilijk om aan drie te geraken. De ploegen hebben ook hun belangen en liever hebben ze dat een renner koerst. Het zou fijn zijn als de merkenploegen toch wat meer engagement tonen. Dat zou al kunnen helpen.”

Al is de datum ook niet ideaal voor Verbrugghe. “Dit is iets nieuws, we moeten het een kans geven. Maar het zou toch beter zijn indien deze gemengde ploegentijdrit wordt afgewerkt na de individuele tijdritten, dus op donderdag bijvoorbeeld. Dan ga je meer grote namen aan de start krijgen.”

bron: Belga