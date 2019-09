Wilde achtervolging eindigt met crash in Schellebelle

De politie heeft zaterdagavond een man opgepakt na een wilde achtervolging van Berlare tot Schellebelle. De bestuurder crashte uiteindelijk tegen een elektriciteitspaal. De man mocht na verhoor beschikken, zegt de woordvoerder van het parket Oost-Vlaanderen. De achtervolging begon in Berlare, waar de politie een geseind voertuig wilde controleren. De bestuurder ging er echter vandoor, achternagezeten door de politie. Van Berlare ging het over Zele en Lede tot in Schellebelle, een deelgemeente van Wichelen. Daar eindigde de rit tegen een elektriciteitspaal in de Bruinbeekstraat.

Er kwam een drugshond van de politie ter plaatse om de auto te doorzoeken. In de koffer werden onder meer enkele vaten met verdachte producten gevonden.

De man werd voorgeleid, maar niet aangehouden. “Waarom de auto geseind stond, is niet duidelijk”, zegt Sarah Demeyer van het Oost-Vlaamse parket.

bron: Belga