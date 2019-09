WB veldrijden Waterloo – Tsjechische Katerina Nash wint in Waterloo en is de nieuwe leidster

Katerina Nash heeft zondag in het Amerikaanse Waterloo (Iowa) de tweede manche in de Wereldbeker veldrijden gewonnen. De 41-jarige Tsjechische haalde het in de regen na een mooi kabinetstukje. De Zwitserse Jolanda Neff finishte als tweede op 19 seconden, de Britse Evie Richards legde beslag op de laatste podiumplaats. Beste Belgische was Ellen Van Loy, die vijftiende werd. Wereldkampioene Sanne Cant kwam niet aan de start.

Nash pakt met 150 punten de leiding in de Wereldbeker over van de Canadese Maghalie Rochette (135).

Inge van der Heijden reed als eerste de blubber in. De Nederlandse werd al snel geremonteerd door de Britse Evie Richards en Nash. Op de loodzware en doorweekte omloop volgde de ene valpartij de andere op. Ook de leidsters werden hiervan niet gespaard. De vrouwen deden maar liefst 13:40 over de eerste ronde.

Nash begon afgezonderd aan de tweede ronde, gevolgd door Richards en Carolina Mani. Achter de Française volgden de Amerikaanse Clara Honsinger en Jackson, vorige week winnares in Iowa City. Van Loy moest als negende al 40 seconden goedmaken op Nash. Op het technische parcours trachtte Richards de schade zo goed en zo kwaad als mogelijk te beperken. Neff repte zich naar voor. De Zwitserse begon de derde, en meteen ook laatste, ronde op een vierde plaats na Nash, Richards en Honsinger. Nash kwam niet meer in de problemen, terwijl Neff verder progressie maakte en uiteindelijk nog als tweede finishte.

bron: Belga