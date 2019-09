Vrouw smokkelt 6.000 dollar aan gestolen muntstukjes in kinderwagen

In het Amerikaanse Californië is een vrouw opgepakt die 6.000 dollar aan gestolen muntstukjes smokkelde in een kinderwagen. Dat heeft de lokale politie bekendgemaakt. Politieagenten merkten vrijdag in East Bakersfield op dat de 29-jarige vrouw moeite had om de zwaar geladen kinderwagen voort te duwen. De agenten boden aan haar te helpen, zo meldt nieuwswebsite Bakersfield.com.

In plaats van een baby, vonden de agenten echter zakken met muntstukjes die bij een inbraak waren gestolen, aldus de politie van Bakersfield op Twitter. Volgens data van US Mint (het muntdepartement van het Amerikaanse ministerie van Financiën) zouden die muntstukjes samen meer dan 136 kilogram wegen.

Volgens de politie probeerde de vrouw te vluchten. Ze is gearresteerd op verdenking van onder meer inbraak.

