Uitslaande brand in schrijnwerkerij in Opwijk

De brand die zaterdagnacht is uitgebroken in een schrijnwerkerij in Opwijk, heeft zo goed als het hele bedrijf in de as gelegd. In een ander deel van hetzelfde gebouw huisde een firma die onder meer geluid-, licht- en video-apparaten verhuurt en ook dat deel is in de as opgegaan. Dat melden de hulpdiensten en de gemeente Opwijk zondagochtend. Bij de brand vielen evenwel geen gewonden. De brand brak omstreeks 23.30 uur uit en breidde zich zeer snel uit, zodat bij de aankomst van de brandweer de vlammen al uit het dak sloegen. Verschillende korpsen van de brandweerzone Vlaams-Brabant-West kwamen ter plaatse en kregen versterking uit Oost-Vlaanderen. Die gingen de brand met man en macht te lijf en probeerden te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar de bomen en struiken rond het terrein. Dat lukte maar het bedrijfsgebouw zelf ging grotendeels in de vlammen op. Ook enkele voertuigen die op het bedrijfsterrein stonden, vielen ten prooi aan de vlammen.

De gemeente Opwijk stelde de gemeentelijke fase van het rampenplan niet in werking omdat er geen asbest in het gebouw zat en er geen gevaar dreigde dat de brand zich zou uitbreiden naar andere gebouwen. De buurt werd ook niet geëvacueerd, al kregen omwonenden wel de raad ramen en deuren gesloten te houden.

Over de juiste oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid.

bron: Belga