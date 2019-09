Tweede lijk opgevist uit de Maas in Luik

Uit de Maas in Luik, ditmaal aan de quai de Wallonie, is zondag een tweede lijk uit het water gehaald. Dat bevestigt de brandweer. Over de identiteit van deze persoon is nog niets bekend.

De ontdekking werd zondag in de late namiddag gedaan. Eerder op de dag was het lichaam van een jonge vrouw opgemerkt aan de Atlas-brug. Er zijn aanwijzingen dat het zou gaan om de Franse studente Marion Haan, die al enkele dagen vermist was. Maar het parket moet haar identiteit nog formeel bevestigen.

bron: Belga