Regenzone op komst vanaf de Franse grens

Deze namiddag blijft het warm met geleidelijk enkele buien vanaf de Franse grens, zo meldt het KMI. De maxima liggen tussen 21 en 26 graden met een matige zuidenwind. Vanavond en vannacht trekt een regenzone over ons land vanaf de Franse grens. Maandag verlaat de regenzone vrij snel het oosten van het land. Het wordt wisselend bewolkt met kans op enkele buien. In de loop van de namiddag wordt het droger vanaf het westen met bredere opklaringen. De temperaturen vallen terug naar normale waarden voor deze tijd van het jaar met maxima tussen 15 graden op de Ardense hoogten en 20 of 21 graden in Vlaanderen.

Dinsdag trekt een vrij actieve regenzone van west naar oost door het land. Maxima tussen 14 en 19 graden met een matige tot vrij krachtige wind uit zuid en later uit zuidwest.







Woensdag is het eerst wisselend bewolkt met hier en daar enkele buien. Later op de dag bereikt een nieuwe regenzone ons land. Maxima tussen 13 en 18 graden met een goed voelbare zuidwestenwind.

Donderdag verwacht het KMI bewolking met buien of langere perioden van regen. Maxima tussen 14 en 19 graden. Ook vrijdag vallen er nog enkele buien. De temperaturen veranderen nauwelijks. Zaterdag blijft het onzeker met buien. Ook zondag blijft wisselvallig met kans op regen.

bron: Belga