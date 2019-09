Rafael Nadal trekt zich terug met polsblessure

Rafael Nadal komt vandaag niet meer in actie tijdens de Laver Cup in Genève. De Spanjaard sukkelt met een polsblessure, zo maakte de organisatie bekend. Nadal zou vandaag voor Team Europa twee wedstrijden spelen tegen de wereldselectie. Met Roger Federer stond hij geprogrammeerd voor een dubbel tegen John Isner en Jack Sock. In die wedstrijd zal kapitein Bjorn Börg hem vervangen door Stefanos Tsitsipas. In de enkelmatch die Nadal zou spelen tegen Nick Kyrgios wordt zijn plaats ingenomen door Dominic Thiem.

Na twee wedstrijddagen leidt het Europese team met 7-5 tegen de wereldselectie. Vandaag staan er nog vier partijen op het programma: eerst een dubbelspel en dan drie enkelspelen. Vandaag zijn de winstpartijen drie punten waard. Vrijdag leverde een overwinning één punt op en zaterdag twee.

Team Europa won de eerste twee edities van de Laver Cup.







bron: Belga