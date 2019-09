Man rijdt in op moskee in Colmar

Een man is zaterdag in de vroege avond opzettelijk de ingang van de Grote Moskee van Colmar (Oost-Frankrijk) ingereden. Dat is vernomen van gelijkluidende bronnen. Er vielen geen gewonden.

“Een persoon is met zijn voertuig tegen de ingang van de Grote Moskee gereden kort voor 20.00 uur”, zei de prefectuur van het Elzasser departement Haut-Rhin. “Er zijn geen gewonden” behalve de bestuurder en “er loopt een onderzoek”.

De man, over wie geen informatie werd vrijgegeven, werd ter plaatse gearresteerd door de politie. Hij was gewond en kreeg medische verzorging, aldus nog de prefectuur.

Bron: Belga