Indiase premier huldigt “Gandhi Solar Park” in op dak VN-hoofdzetel

De Indiase premier Narendra Modi zal dinsdag het “Gandhi Solar Park” op het dak van de hoofdzetel van de Verenigde Naties in New York officieel inhuldigen. Het park bestaat uit 193 zonnepanelen, één voor elke lidstaat, en is een geschenk van India. De inhuldiging gebeurt tijdens de Algemene Vergadering van de VN volgende week. Dit jaar zal die vooral in het teken staan van de strijd tegen de klimaatverandering. Zaterdag vond al een eerste forum plaats met honderden jongeren van over de hele wereld. Maandag volgt een top over het klimaat met staatsleiders, waarbij nieuwe engagementen moeten worden aangekondigd.

Het ‘Ghandi Solar Park’ is geïnstalleerd op de vijfde verdieping van een gebouw aan de East River in New York. De zonnepanelen zullen niet genoeg energie produceren om in te staan voor het energieverbruik van het hele gebouwencomplex. De panelen produceren 86.000 kWh/jaar, of het equivalent van de CO2-uitstoot van 30.246 kilogram steenkool. Volgens Indiase diplomaten komt de vermindering in de uitstoot van broeikasgassen overeen met wat 1.008 bomen verwerken gedurende 10 jaar.

Indiase media melden dat het land een miljoen dollar in het park investeerde, ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de geboorte van Mahatma Gandhi, icoon van de Indiase onafhankelijkheid.

