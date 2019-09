Herstellingen aan treinspoor in Beervelde nog niet afgerond

Op de spoorlijn tussen Genk en Antwerpen verloopt het treinverkeer zondag nog altijd niet normaal, omdat de herstellingen aan het treinspoor in Beervelde niet voor zondagochtend zijn klaar geraakt. Dat werd vernomen bij Thomas Baeken van Infrabel. Zaterdagnamiddag werd het treinspoor in Beervelde zwaar beschadigd door een losgeslagen oplegger. Een landbouwer reed met zijn tractor en aanhangwagen over de overweg aan de Beerveldsebaan, toen zijn oplegger loskwam.

Infrabel hoopte zondagochtend het spoor weer gebruiksklaar te hebben, maar de herstellingswerken blijken omvangrijker dan gedacht. “Ergens in de loop van de avond zou het tweede spoor weer in dienst genomen moeten worden”, aldus Baeken. Tot dan moeten de treinen tussen Beervelde en Lokeren op één spoor rijden.

bron: Belga