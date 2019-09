Brusselse grondgebied autovrij tot 19 uur

In Brussel is om 10.00 uur de autoloze zondag van start gegaan. Tot 19.00 uur is het hele Brusselse grondgebied autovrij, wat fietsers en voetgangers plaats en ruimte biedt om ongestoord over de Brusselse lanen, pleinen en straten te wandelen en fietsen. De hele dag worden er op verschillende plaatsen in Brussel heel wat evenemenen en animaties georganiseerd. Zo krijgen lopers voor de 8ste maal de kans om het parcours van de 20 kilomter van Brussel af te leggen, maar dan wel in de omgekeerde richting.

“We vertrekken opnieuw in het Jubelpark maar nu nemen we de ellendige Tervurenlaan in de dalende richting”, zegt organisator Emmanuel Foulon. “Het is een soort wraakoefening op dat stuk van het parcours waar anders geen einde aan lijkt te komen en zoveel lopers zoveel moeite kost. De lopers wordt ook gevraagd om hun deelnemersnummer omgekeerd te dragen.”







Op het Koningsplein en het Paleizenplein en in het Koninklijk Park vindt dan weer Bucolic Brussels plaats, het evenement dat tot vorig jaar de naam Landelijk Brussel droeg. Foodtrucks, animaties en een 20-tal exposanten zijn samengebracht in verschillende dorpjes, rond duurzaamheidsthema’s.

Wie Brussel vandaag bezoekt, kan volledig gratis gebruik maken van het openbaar vervoersnetwerk van de MIVB. Bussen, trams en metro rijden volgens het zaterdagschema, maar alle metrolijnen, 10 tramlijnen (7, 8, 9, 19, 25, 39, 44, 82, 92 et 93) en 7 buslijnen worden gedurende een deel van de dag extra bediend. De bussen van de MIVB houden zich wel aan de maximumsnelheid van 30 km/u.

In Elsene opent de MIVB ook het tramdepot, waar bezoekers een blik kunnen werpen op alle technische en administratieve beroepen die de tram laten rijden, en op de nieuwste generatie trams, die vanaf 2020 in het straatbeeld te zien zullen zijn.

bron: Belga