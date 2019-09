Biden wil onderzoek naar verklaringen klokkenluider

Joe Biden eist een onderzoek naar de beschuldigingen dat de Amerikaanse president Donald Trump Oekraïne tot een onderzoek naar Biden heeft aangezet. Biden zegt dat Trump dat onderzoek wou omdat “hij weet dat ik hem zal verslaan”, zei Biden, die een gooi doet naar de Democratische nominatie voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020. Dat meldt New York Daily News. Amerikaanse media berichtten dat Trump zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelensky in juli acht keer had gevraagd om een onderzoek voor corruptie te starten naar Hunter Biden, de zoon van Joe Biden. Hunter zetelde een tijdlang in het bestuur van Burisma, een Oekraïens gasbedrijf. Joe Biden had in 2016 geijverd voor het ontslag van de Oekraïense aanklager die toen een onderzoek voerde naar dat gasbedrijf. De aanklager zou zelf corrupt geweest zijn.

“Hij zet machtsmisbruik en elk element van het presidentschap in om me te besmeuren”, aldus Biden in Iowa. Volgens de Democraat heeft Trump nu een lijn overschreden. “Dat is wat deze man is. Hij misbruikt z’n macht op elke manier mogelijk.”

De Washington Post meldde de voorbije dagen dat een klokkenluider uit de Amerikaanse inlichtingendiensten een klacht had ingediend, blijkbaar rond een telefoongesprek van Trump met Zelensky. Volgens een Oekraïense weergave van het gesprek van 25 juli bespraken de twee partijen een onderzoek naar gevallen van corruptie. De klacht van de klokkenluider zou over een “belofte” van de president gaan. De kwestie rond Biden heeft betrekking op beweringen over corruptie door Hunter Biden.

Trump zelf verdedigt zich tegen de beschuldigingen dat hij zijn macht zou hebben misbruikt. Hoewel officieel niet openbaar is gemaakt waarover de klacht van de klokkenluider gaat, beklemtoont Trump dat het telefoongesprek perfect normaal was. “Er is niets gezegd dat op welke manier dan ook verkeerd was”, stelde hij.

De president zou op in dezelfde periode 250 miljoen dollar aan militaire steun aan Oekraïne hebben ingehouden, maar volgens mediaberichten had hij in het telefoongesprek daar niet mee gedreigd. Intussen heeft Oekraïne die financiële steun ontvangen.

Bron: Belga