Belgen in het buitenland – Topmatch van Witsel (Dortmund) niet bekroond met zege, Castagne (Atalanta) redt een punt

Borussia Dormund heeft zondag op de vijfde speeldag in de Bundesliga opnieuw puntenverlies geleden. Ondanks een doelpunt en een assist van uitblinker Axel Witsel bleven de Borussen bij Eintracht Frankfurt steken op een 2-2 gelijkspel. Die eindstand stond ook op het scorebord bij het Atalanta van Timothy Castagne tegen Fiorentina. De Borussen zagen hun dominantie al vrij snel omgezet worden in een doelpunt van volledig Belgische makelij. Doelman Trapp ruimde in twee tijden een pegel van Sancho op, maar Thorgan Hazard pikte het leer terug op en wachtte op het juiste moment om de inlopende Witsel te bedienen. Die plaatste het leer perfect in het hoekje. Hoewel Dortmund zich ontfermde over de bal, stak de thuisploeg regelmatig de neus aan het venster. Op slag van rust profiteerde André Silva met een onhoudbaar schot, dat via de paal in doel verdween. Na de pauze klom Borussia opnieuw op voorsprong. In de rebound legde Witsel met een slimme baltoets de 1-2 panklaar voor Sancho (66.). Toch kroop Frankfurt door het oog van de naald. Delaney (88.) tikte de 2-2 ongelukkig in eigen doel. Dortmund is met 10 op 15 derde, Frankfurt (7 ptn) staat op de negende plaats.

Atalanta kwam op de vierde speeldag in de Serie A 0-2 achter tegen Fiorentina. Chiesa (24.) en oude rot Ribery (66.) dachten de eerste Florentijnse seizoenszege veilig te stellen. Toch kwam Atalanta nog langszij. Invaller Ilicic (84.) scoorde een fraaie treffer om de aansluiting te maken, waarna Timothy Castagne het stadion in Bergamo deed ontploffen. In de slotminuut nam de Rode Duivel een afvallende bal vol risico meteen op de slof. Het leer viel heerlijk binnen net voor het duel werd afgefloten. Atalanta blijft zo vijfde, Fiorentina behoudt de rode lantaarn.

