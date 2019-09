Belgen in het buitenland – Tienkoppig Wolverhampton wist own goal van Dendoncker op de valreep uit

Wolverhampton heeft zondag op de zesde speeldag in de Premier League op de valreep een derde nederlaag op rij vermeden. Tegen het Crystal Palace van invaller Christian Benteke stonden de “Wolves” lang 1-0 achter na een ongelukkige own goal van Leander Dendoncker, maar bij de laatste aanval viel alsnog de gelijkmaker. Meteen bij de start van de tweede helft opende Palace, op dat moment zonder bankzitter Benteke, de score. Een vlam van Ward ging naast, maar de ongelukkige Dendoncker kreeg het leer tegen het lijf en verlengde zo in eigen doel. De Rode Duivel had eerder in de partij al pech toen zijn inzet nog net van de lijn werd gekeerd. Op het uur moest Dendoncker naar de kant, niet veel later kwam Benteke op het veld. Die had de match tien minuten voor tijd moeten doodmaken, maar oog in oog met doelman Patricio wachtte de spits te lang en schoot vervolgens recht op de goalie. Die misser zou Crystal Palace duur komen te staan, want Wolverhamptan kwam in de slotminuut langszij. Met een man minder – Saiss kreeg in minuut 73 een tweede keer geel – vlamde Jota van dichtbij in het dak van het doel. Wolverhampton pakt in extremis een punt, maar blijft voorlaatste. Palace is twaalfde.

Celtic blijf foutloos in de Schotse Premierschip. Met Boli Bolingoli de hele partij op de linksachter legden de “Bhoys” Kilmarnock met 3-1 over de knie in Celtic Park. Met 18 op 18 bedraagt de voorsprong op aartsrivaal Rangers, dat tot dusver enkel van Celtic verloor, drie punten.

Bijna had Emmen voor een geweldige stunt gezorgd in de Eredvisie. De club in het noorden van Nederland kwam tegen Feyenoord terug van een 0-2 achterstand en leidde op het uur met 3-2. Na de rode kaart voor onze landgenoot Michaël Heylen, die in de 75e minuut de doorgebroken Bannis tegen de grasmat werkte, verdedigde Emmen met man en macht de voorsprong. Maar in de slotseconden behoedde Toornstra de Rotterdammers met een raak afstandsschot van een blammage. Het werd 3-3, waardoor Emmen zijn vierde punt pakt.

In de Spaanse competitie klimt Real Sociedad voorlopig naar de gedeelde leidersplaats. De ploeg van Adnan Januzaj telt na de 1-3 overwinning op bezoek bij Espanyol evenveel punten als Granada, Sevilla en Atlético. De Rode Duivel ontbrak wegens “een technische beslissing” in de achttienkoppige selectie van Sociedad.

Nill De Pauw ging met Rizespor ten slotte in eigen huis onderuit tegen promovendus Gaziantep. De 1-2 nederlaag was voor De Pauw en co. de eerste verliespartij na vijf speeldagen in de Turkse Süper Lig. De Belgische flankaanvaller werd tijdens de rust gewisseld. Rizespor bezet de vijfde plek, Gaziantep rukt op naar plaats drie.

