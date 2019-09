Autovrije zondag – “Mooie editie zonder incidenten”

Brussel kende zondag een mooie editie van de autoloze zondag, zonder noemenswaardige incidenten of ongevallen. Dat heeft Brussels minister voor Mobiliteit Elke Van den Brandt verklaard op een persconferentie. Cijfers over het aantal mensen dat speciaal vandaag naar Brussel afzakte, zijn er niet. “Maar de Mobilmix Village op het De Brouckèreplein trok zo’n 5.000 bezoekers, en de stand in het tramdepot in Elsene ongeveer 2.500 geïnteresseerden”, aldus de minister. Vanaf 10.00 uur en nog tot 19.00 uur was koning auto in het hele Brusselse grondgebied een ongewenste gast. Fietsers en voetgangers kregen vrije baan in alle straten, pleinen en lanen van de hoofdstad.

“Dat heeft zich laten gevoelen in de luchtkwaliteit”, zegt minister Van den Brandt. “Als we de resultaten van het meetstation op De Brouckère van vandaag vergelijken met de resultaten van het meetstation aan Kunst-Wet op een gewone werkdag, zien we een daling van de stikstofdioxide met 42 procent en een daling van de stikstofmonoxide van 63 procent. Plaats maken in de stad voor fietsers en voetgangers maakt dus duidelijk een verschil.”

In vergelijking met vorig jaar kregen ook minder bestuurders een uitzondering op het circulatieverbod, aldus de minister. In 2019 ging het om 15.798 uitzonderingen, zo’n 2.500 minder dan in 2018.

“We hebben vooralsnog geen weet van zware incidenten of ongevallen”, zegt Camille Thiry woordvoerster van Brussel Mobiliteit. “Her en der zijn er wel wat aanrijdingen tussen fietsers geweest maar zonder veel erg. De politie heeft dit jaar ook actiever gecontroleerd.”

bron: Belga