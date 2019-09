Autovrije zondag – Hulpdiensten moesten 246 medische interventies uitvoeren in Brussel

De hulpdiensten hebben tijdens de autovrije zondag tussen 09.30 uur en 19.00 uur 246 medische interventies moeten uitvoeren in Brussel. In 89 gevallen ging het om mensen die op de openbare weg gewond geraakt waren, onder meer bij verkeersongevallen, en 33 keer ging het om een zieke persoon op de openbare weg. Dat meldt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “Ter vergelijking, in dezelfde tijdspanne vorig jaar hadden we 227 medische interventies, waarvan 72 voor gewonden en 30 voor zieken”, zegt de brandweerwoordvoerder. “Vorige week zondag 15 september, een ‘normale’ zondag, telden we tijdens dezelfde uren 167 medische interventies, waarvan 21 voor gewonden op de openbare weg en 23 voor zieken. Het is wel zo dat sommige zieken of gekwetsten die zich normaal zelf naar de spoed zouden begeven met hun wagen, vandaag een beroep hebben gedaan op een ziekenwagen om in het ziekenhuis te geraken.”

De Brusselse brandweer zette zondag twee bijkomende ziekenwagens in, terwijl het Rode Kruis van België bijstand bood met eveneens twee ziekenwagens. Het aantal operatoren op de noodcentrale 112 werd ook opgetrokken. In totaal stonden 34 ziekenwagens, 3 P.I.T.’s (ziekenwagen met gespecialiseerde verpleger of verpleegster), 8 mugteams en 10 112-operatoren klaar om hulp te bieden waar nodig.

bron: Belga