Algemene Vergadering VN – Pompeo ontmoet Lavrov vrijdag in New York

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zal vrijdag zijn Russische ambtsgenoot Sergej Lavrov ontmoeten in de marge van de Algemene Vergadering van de VN in New York. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zondag bekend. De twee mannen zagen elkaar voor het laatst midden mei in Sotsji in Rusland. Sindsdien stapten Washington en Moskou uit het bilaterale INF-wapenverdrag en dreigt een nieuwe wapenwedloop.

De Amerikaanse president Donald Trump wil al langer de relaties met de Russische president Vladimir Poetin verbeteren. De betrekkingen blijven echter gespannen. De rest van de Amerikaanse regering, met Pompeo op kop, heeft vaak harde woorden voor Moskou en de rol van Rusland in Oekraïne en Syrië.

Volgens een hooggeplaatste Amerikaanse functionaris willen de Verenigde Staten gebruikmaken van de jaarlijkse vergadering bij de Verenigde Naties om de “nefaste invloed van autocratische landen” in te dijken, zoals Rusland, Iran, Noord-Korea, Venezuela, Syrië en China.

