‘Queer Eye’-ster openhartig over hiv-besmetting

Queer Eye-ster Jonathan Van Ness heeft in een interview in de New York Times voor de allereerste keer verklaard dat hij seropositief is. heeft. De 32-jarige haarstylist kreeg de diagnose op 25-jarige leeftijd, nadat hij was flauwgevallen en zich wat grieperig voelde.

Het interview kwam er naar aanleiding van de publicatie van zijn boek ‘Over the Top’, waarin Van Ness schrijft dat hij besmet is met het hiv-virus. “Die dag was net zo verwoestend als je zou denken dat het zou zijn”, vertelt Van Ness. Maar nu beschouwt de Amerikaan zich “een lid van de prachtige hiv-positieve gemeenschap.”

Stigmatisering







Van Ness bleef niet bij de pakken neerzitten en gooide zijn leven om en dankzij zijn deelname aan ‘Queer Eye’ werd hij een geliefde ster. “Toen ‘Queer Eye’ uitkwam had ik het moeilijk omdat ik dacht: wil ik wel over mijn status praten?’ Maar de Trump-administratie heeft er alles aan gedaan om de LGBT-gemeenschap te stigmatiseren, dus ik voelde de noodzaak om hierover te praten.”