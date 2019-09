De 193 lidstaten van de Verenigde Naties blazen vanaf maandag verzamelen in New York voor de 74ste Algemene Vergadering van de VN. Tijdens de jaarlijkse hoogmis van de internationale diplomatie zal de klimaatopwarming hoog op de agenda staan, terwijl de grote geopolitieke spanningen voorwerp zullen zijn van tal van ontmoetingen in de coulissen.

De 74ste sessie zal voor een groot stuk in het teken staan van de strijd tegen de klimaatopwarming. Voor het eerst zal maandag een Top voor Klimaatactie geprogrammeerd staan – een top binnen de top – waar tientallen staats- en regeringsleiders worden verwacht. Ze worden opgeroepen tekst en uitleg te geven bij hun respectieve engagementen of er nieuwe aan te gaan.

Klimaatsceptici sturen hun kat







Een aantal klimaatsceptici zal op die klimaattop uitblinken door afwezigheid. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Amerikaanse president Donald Trump, die uit het Akkoord van Parijs stapte, maar ook voor zijn Braziliaanse collega en zielsgenoot Jair Bolsonaro, die al meermaals werd bekritiseerd voor zijn aanpak van de branden in het Amazonewoud.

Wat met Iran?

De grootste spanning zal echter niet heersen rond het Akkoord van Parijs, maar over een andere tekst die door de Verenigde Staten is afgewezen: het nucleair akkoord met Iran. De Franse president Emmanuel Macron zou net zoals bij de G7 in Biarritz de rol van tussenpersoon kunnen spelen. Probleem is dat de spanningen rond Iran sindsdien nog een pak zijn toegenomen, na de aanval op de olieraffinaderijen in Saoedi-Arabië.

Verwacht wordt dat tal van internationale spanningen de gesprekken in de coulissen zullen domineren. Denk daarbij aan Noord-Korea, de protesten in Hongkong, de Brexit en de handelsoorlog met China, maar ook klassiekers als Libië, het Midden-Oosten, Afghanistan en Kashmir.