Hollywood maakt zich op voor Emmy Awards

Vannacht worden opnieuw de Primetime Emmy Awards uitgereikt in het Microsoft Theater in Los Angeles. Grote kanshebber op deze 71ste editie is -opnieuw- de HBO-reeks ’Game of Thrones’. De prijsuitreiking doet het dit jaar zonder vaste presentator, wat al geleden was van 2003.

De Primetime Emmy Awards zijn de prijzen voor Amerikaanse televisieprogramma’s uitgezonden tussen 1 juni 2018 en 31 mei 2019. De awards worden in 27 categorieën uitgereikt in aanwezigheid van ’s werelds bekendste acteurs, presentatoren, entertainers en schrijvers.

Meest bekroonde reeks







’Game of Thrones’ kaapte voor deze editie met 14 de meeste nominaties weg. Dat zijn er minder dan de 22 van vorig jaar, maar als je daarbij de ’Creative Emmy Awards’ telt, de prijzen voor de medewerkers achter de schermen die eerder al werden uitgereikt, dan was de reeks dit jaar goed voor maar liefst 32 nominaties, een record. ’Game of Thrones’ werd daarmee bovendien de meest bekroonde reeks van de Amerikaanse tv, met 168 nominaties op haar palmares.

De fantasyserie van HBO was dit jaar aan haar achtste en laatste seizoen toe. De release werd overigens speciaal opgeschoven om nog mee te kunnen dingen naar de Emmy’s. De 73stee aflevering, die in mei in de Verenigde Staten uitgezonden werd, brak het kijkcijferrecord van de serie en van de geschiedenis van HBO, dat de reeks sinds 2011 uitzendt, met 19,3 miljoen kijkers voor het slot van de saga. Het is dus afwachten of de fantasyreeks de verwachtingen waar kan maken op zondag.

Netflix

Met 14 nominaties torent de reeks overigens niet zo hoog uit boven de rest: ‘When they see us’ kreeg 11 nominaties achter zijn naam. De Netflix-reeks draait rond een beruchte zaak uit 1989, waarbij vijf tieners ten onrechte werden veroordeeld voor verkrachting en poging tot moord en deed in de VS heel wat stof opwaaien. ‘Barry’ (HBO), een sitcom over een huurmoordenaar, was goed voor 9 nominaties.

Geen presentator

De 71ste editie van de Emmy Awards gaat de geschiedenis in als de vierde zonder vaste ’gastheer’ of presentator. Het is van 2003 geleden dat de organisatie nog voor deze formule koos (na 1975 en 1998). CEO van Fox Entertainment Charlie Collier verklaarde de beslissing met het argument dat zo meer tijd besteed kan worden aan het grote aantal reeksen die op zo’n avond de revue passeren. In een presentator en een openingsnummer kruipen al snel 15 à 20 minuten, zei Collier daarover eerder. De Emmy Awards volgen daarmee de trend van de Oscars, die het dit jaar eveneens zonder vaste presentator deden, nadat Kevin Hart de handdoek in de ring gooide omdat hij door homofobe opmerkingen persona non grata was geworden.

Acteurs, actrices en beroemdheden die wel als gastpresentator opdraven zondag zijn onder meer Michael Douglas, Emilia Clarke, Kevin Dunn, Kit Harrington, de zusjes Kendall en Kylie Jenner en Kim Kardashian, Gwyneth Paltrow, Ru Paul, Ben Stiller en Naomi Watts.