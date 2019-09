De zomer neemt in schoonheid afscheid, met een overwegend zonnig weekend waarbij de maxima tot 26 graden kunnen oplopen. Zondagavond trekt wel een regenzone over het land, en volgende week wordt het wisselvalliger. Dat meldt het KMI. Deze namiddag verwachten we zonnig en warm nazomerweer met maxima tussen 21 graden op de Ardense hoogvlakten en 25 of 26 graden in Vlaanderen. Er staat een matige zuidoostenwind.

Tijdens de nacht van zaterdag op zondag blijft het helder of lichtbewolkt. Er komen geleidelijk hoge en middelhoge wolkenvelden opzetten. De minima liggen tussen 10 en 17 graden.







Morgen wordt het warm met een soms door hoge en middelhoge wolkenvelden gesluierde zon. Na de middag komen er stapelwolken tot ontwikkeling en vallen er hier en daar enkele buien. Een donderslag is niet uitgesloten. Op het einde van de namiddag wordt het zwaarbewolkt en trekt een regenzone ons land binnen vanaf de Franse grens. De maxima schommelen tussen 21 graden op de Ardense hoogten en 25 of 26 graden in Vlaanderen

Maandag, bij de start van de astronomische herfst, verlaat de regenzone ’s ochtends het land. Het wordt dan tijdelijk droger met enkele opklaringen. De maxima vallen terug naar de normale waarden voor de tijd van het jaar: 15 tot 21 graden. Vanaf dinsdag wordt wisselvallig en frisser weer verwacht, met af en toe regen.

bron: Belga