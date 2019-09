Yves Lampaert verovert eindzege, Viviani pakt slotrit

De slotrit in de Ronde van Slovakije (2.1) komt op naam van Elia Viviani. Na 142,1 km van Hlohovec naar Senica sprintte de Italiaan van Deceuninck-Quick.Step vandaag naar de zege voor de Fransman Arnaud Démare (Groupama-FDJ) en de Noor Alexander Kristoff (UAE Team-Emirates). De eindwinst gaat naar Yves Lampaert, die in het klassement één seconde overhoudt op Démare. Met slechts drie seconden verschil tussen Yves Lampaert en Stefan Küng voor de start van de slotrit en amper acht tellen ook met Arnaud Démare was de eindzege nog lang niet binnen voor de West-Vlaming. De bonificatieseconden aan de meet, een massasprint werd verwacht, konden immers hun rol spelen (10, 6, 4).

De obligate vroege vlucht van de dag kwam op naam van zes renners: onze landgenoot Franklin Six (Wallonie-Bruxelles), Aljaz Jarc (Adria Mobil), Martin Urianstad (Uno-X), Peter Kusztor (Novo Nordisk), Marek Canecky (Dukla Banska Bystrica) en Szymon Krawczyk (Voster ATS). Maximaal gunde het peloton hen 2:10, Groupama-FDJ mikte op een massasprint en controleerde.







Op 20 km van het eind werden de vluchters opgeraapt en ondanks nog enkele aanvallen in het slot, zou er gesprint worden om de zege. Deceuninck-Quick.Step rolde de rode loper uit voor Elia Viviani en die rondde het werk perfect af. Démare pakte welliswaar nog zes bonficatieseconden met z’n tweede plaats, hij kwam tekort voor de eindwinst. Ook Küng, vierde in de daguitslag, greep er naast want hij viel buiten de boni.

Voor Lampaert is het zijn tweede zege van het seizoen, na de overwinning in de tijdrit van de Ronde van Zwitserland (World Tour), al won hij met Gullegem Koerse, Kortrijk Koerse en Izegem Koers dit jaar al enkele kleinere wedstrijden of criteriums. Eerder won hij met de Driedaagse van West-Vlaanderen in 2015 ook al eens een rittenkoers.

bron: Belga