WTA Guangzhou – Sofia Kenin steekt titel op zak

De Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 20) heeft het WTA-toernooi in het Chinese Guangzhou (hard/500.000 dollar) op haar naam geschreven. Derde reekshoofd Kenin haalde het zaterdag in de finale van de Australische Samantha Stosur (WTA 129), die met een wildcard op de hoofdtabel stond. Het werd 6-7 (4/7), 6-4 en 6-2 na 2 uur en 33 minuten tennis.

Voor de pas 20-jarige Kenin is het de derde WTA-titel. Eerder dit jaar was ze de beste in Hobart en Mallorca.

De 35-jarige Stosur won in haar carrière al negen WTA-titels (in het enkel), met de US Open in 2011 als hoogtepunt. Haar laatste eindzege dateert van mei 2017, toen ze de beste was in Straatsburg.

