Wereldwijde klimaatstaking – Ondanks bommen en taliban ook klimaatprotest in Kaboel

Ook in de bijna dagelijks met aanslagen geconfronteerde Afghaanse hoofdstad Kaboel hebben jongeren vrijdag deelgenomen aan de wereldwijde klimaatstaking. Meerdere tientallen jongeren demonstreerden met slogans als “ontken niet langer dat onze planeet sterft” en “kleine handen kunnen de wereld veranderen”. De klimaatmanifestanten kregen bescherming van soldaten met machinegeweren. De mensen van Kaboel lijden niet enkel onder constante terreuraanslagen, de stad kampt ook met smog ten gevolge van de vele kolenkachels. Arme mensen verbranden zelfs plastic afval als verwarming. Het gevaarlijke fijn stof is er een veelvoud van de door de Wereldgezondheidsorganisatie vastgelegde waarden. De mensen van Kaboel klagen over hoofdpijn, brandende ogen en hoesten.

Op sociale media wordt de regering dan ook opgeroepen om meer te doen tegen de luchtvervuiling. “Als we terreuraanslagen, autobommen of geweervuur overleven, brengt de luchtvervuiling ons om”, klinkt het.

bron: Belga