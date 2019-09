Voormalig Algerijns minister eerste presidentskandidaat

Voormalig Algerijns minister van Toerisme Abdelkader Bengrina, heeft zaterdag aangekondigd dat hij op 12 december een gooi doet naar het presidentschap. Hij is daarmee meteen de eerste kandidaat voor de functie.

Na het aftreden van president Abdelaziz Bouteflika in april, onder druk van bevolking en leger, werden op 4 juli verkiezingen uitgeschreven om een opvolger te vinden. Deze werden echter geannuleerd wegens gebrek aan kandidaten. De autoriteiten legden daarop de datum voor de verkiezingen opnieuw vast op 12 december.

Bengrina kondigde zaterdag op een persconferentie aan dat hij kandidaat is. Hij zei dat het zijn doel is “om te breken met tirannie en corruptie en het vertrouwen tussen de bevolking en staatsinstellingen te herstellen”.

Bengrina was van 1997 tot 1999 minister van Toerisme in een coalitieregering waaraan zijn voormalige partij, de Mouvement de la société pour la paix (MSP), de belangrijkste islamitische partij, deelnam. Vervolgens richtte hij in 2013 de El Bina-beweging op met andere dissidenten van de MSP.

