Vliegtuigkaper dertig jaar na datum gevat in Griekenland

De Griekse autoriteiten hebben zaterdag bevestigd dat ze een 65-jarige man hebben gearresteerd voor de kaping van een TWA-vlucht meer dan dertig jaar geleden. Zijn arrestatie vond donderdag plaats op het Griekse eiland Mykonos.

Volgens de Griekse autoriteiten lopen tegen de man twee afzonderlijke Europese uitleveringsbevelen ingediend door Duitsland. Lokale media melden dat hij is overgebracht naar een gevangenis in de buurt van Athene.

TWA-vlucht 847 werd in juni 1985 gekaapt met 153 passagiers en acht bemanningsleden aan boord op weg van Athene naar Rome door twee kapers die lid waren van Hezbollah.

Het vliegtuig werd dagenlang gebruikt om te reizen tussen Beiroet en Algiers en een van de passagiers, een US Marine-duiker, werd gedood tijdens een stop in Beiroet. De passagiers en bemanning werden stukje bij beetje vrijgelaten tijdens wekenlange intense onderhandelingen.

Naar verluidt reisde de man per cruiseschip naar Mykonos en stond hij op het punt om terug te keren naar Turkije toen zijn naam werd ontdekt door de autoriteiten. Er rijzen vragen bij het feit of een internationaal gezochte terrorist onder zijn eigen naam zou reizen.

