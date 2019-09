Vakbonden gaan actievoeren bij verzekeraars

De vakbonden gaan volgende week actievoeren bij de verzekeraars. Ze willen de druk verhogen op de werkgevers, nu onderhandelingen over meer loon in de sector erg moeilijk verlopen. Vakbonden en werkgevers uit de sector onderhandelen over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. De vakbonden eisen een koopkrachtverhoging met 1,1 procent, zoals onder meer is overeengekomen voor de 400.000 werknemers uit het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC 200). De werkgevers uit de sector vinden dat te veel.

Maandagochtend starten de bonden met acties, aan de zetel van Belfius Insurance in Brussel. Dinsdag is het de beurt aan AXA in Berchem en Brussel. Werknemers zullen worden geïnformeerd. Stakingsposten zijn niet gepland, aldus Vic Van Kerrebroeck van de christelijke bediendebond ACV Puls.

De vakbonden zeggen niet blind te zijn voor de omgeving van lage rentes op de markt, maar wijzen op de winsten die in de sector worden gemaakt. Ook de werknemers hebben recht op een eerlijk deel van de koek, klinkt het.

bron: Belga