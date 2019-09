Tweeduizendtal mensen dagen op voor Dag van de Astronomie

De Koninklijke Sterrenwacht in Ukkel heeft zaterdagnamiddag en -avond zo’n 2.000 bezoekers over de vloer gekregen voor de Dag van de Astronomie. Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van de Internationale Astronomische Unie (IAU) had de Sterrenwacht speciaal zijn deuren geopend. “De lezingen en workshops hebben heel wat geïnteresseerden gelokt, maar vanavond is het nog een stuk drukker”, zegt Francis Verbeeck van de Sterrenwacht. “Het staat hier vol telescopen.” Over het hele domein in Ukkel hadden de Vereniging voor Sterrenkunde (VVS) en de Franstalige vereniging FFAAB (Fédération Francophone des Astronomes Amateurs de Belgique) zaterdag waarnemmingsessies, animatie en andere activiteiten georganiseerd. In de zonnekoepel waren er live waarnemingen, maar ook via de Refractor 45cm Cooke-Zeiss- en de Schmidt-telescoop konden geïnteresseerden een blik werpen op de hemel, en via het BRAMS (Belgian RAdio Meteor Stations)-netwerk kon naar meteoren gespeurd worden.

De hele namiddag waren er ook voordrachten over verschillende onderwerpen, over de Sterrenwacht zelf maar ook over zwaartekrachtgolven, spectroscopie of zonnestormen, die een talrijk publiek trokken. Zaterdagavond waren er in het mobiel planetarium dan een aantal workshops “De nachtelijke hemel in augmented reality”.

“We mogen zeker spreken van een succes”, zegt Francis Verbeeck. “Het goede weer heeft daarbij zeker geholpen, zeker voor de observaties zaterdagavond. Onze tweejaarlijkse opendeurdagen trekken gemiddeld zo’n 6.000 mensen maar dat is dan over twee dagen. Vandaag mogen we zeker tevreden zijn.”

bron: Belga