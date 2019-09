Twaalf doden bij bomaanslag op bus in Irak

Twaalf mensen zijn vrijdag in Irak om het leven gekomen bij een bomaanslag op een bus aan de ingang van de stad Karbala, een heilige stad voor de sjiitische moslims. Vijf anderen raakten gewond. Dat is vernomen van de hulpdiensten. Onder de gewonden zouden ook kinderen zijn. De aanslag werd nog niet opgeëist. De voorbije jaren kwamen niet veel aanslagen voor in Karbala, maar aanhangers van terreurgroep Islamitische Staat (IS) blijven in heel Irak aanslagen plegen, in het bijzonder tegen sjiitische moslims.

Bron: Belga