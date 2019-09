Student moet sneller diploma halen

Vlaamse studenten moeten sneller afstuderen. Daarom gaat de Vlaamse regering in spe zich strenger opstellen. Wie te veel bachelorvakken meesleept, zal niet aan zijn master mogen beginnen. Dat schrijven Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg zaterdag. Meer dan in andere landen doen Vlaamse studenten er lang over om hun bachelor te behalen. Een van de ­redenen is dat ze sinds de invoering van de bachelors en masters veel flexibeler hun studies kunnen plannen. In de onderwijswereld en in de Wetstraat leeft meer en meer het besef dat dit ­studenten ertoe aanzet alles relaxed aan te pakken. Wat geen goede zaak is voor de belastingbetaler.

Op de tafel van de Zweedse onderhandelaars ligt dan ook een plan voor een zogenaamde knip tussen bachelor en master. Verschillende rectoren waarschuwen niet té streng te zijn. “Het is onze plicht jongeren te ondersteunen en hen een tweede kans te gunnen. Kleine tekorten moeten kunnen worden ­vergeven.”

bron: Belga