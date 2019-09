Strafvordering tegen Kevin L. (32) vervalt wegens overlijden beklaagde

De strafvordering tegen Kevin L. (32) vervalt wegens het overlijden van de beklaagde. Hij is zaterdag overleden in zijn cel, bevestigt het Brugse parket. De man uit Oostende vermoordde vorig jaar zijn ex-vriendin Caroline D.(46). Het levenloze lichaam van Caroline werd in mei vorig jaar aangetroffen in de garage van haar woning in Ettelgem, een deelgemeente van Oudenburg, waar de vrouw woonde. Ze zou de avond voordien om het leven zijn gebracht door haar ex-partner Kevin L. Na de moord verschanste de man zich op het dak van een appartementsgebouw in Bredene. Pas na uren onderhandelen kon hij ingerekend worden.

Kevin L. zat in de cel op verdenking van moord en van wederrechtelijke vrijheidsberoving van de kinderen van het slachtoffer. Door zijn overlijden vervalt zijn strafvordering en komt er geen assisenproces.

bron: Belga