‘Seksslavin” beschuldigt opnieuw Britse prins Andrew

Een van de zes vrouwen die de Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein hebben beschuldigd van seksueel misbruik heeft gisteren tegenover de Amerikaanse televisiezender NBC ook opnieuw de Britse prins Andrew beticht, zo hebben meerdere Amerikaanse media en de Britse openbare omroep BBC bericht. Virginia Roberts Giuffre (35) heeft de Hertog van York er eerder reeds van beschuldigd dat hij haar drie keer had misbruikt. De prins heeft daarop ontkend “enige vorm van seksueel contact of relatie” met haar te hebben gehad.

Nu zegt ze door Ghislaine Maxwell, een vriendin van Epstein, te zijn “gerekruteerd” op om last van hem de Britse prins te gaan “ontmoeten”. Giuffre zegt dat zij van de zakenman seks moest hebben met machtige mannen, onder andere de Britse prins.







De vrouw zei eerst van hem alcohol te hebben gekregen en dan ten dans gevraagd te zijn geweest. Dit gebeurde in een club in Londen. Daarna zouden de toen zeventien jaar oude Giuffre en Maxwell naar het huis van deze laatste zijn teruggekeerd, waar ook prins Andrew is opgedaagd. Om seks te hebben, eerst in de badkamer en dan in de slaapkamer. “Ik kon het niet geloven, dat zelfs royals betrokken waren”, zo citeerde de BBC haar.

Zij noemde de zoon van koningin Elisabeth een “misbruiker”, ofschoon hij niet “ruw” was. In augustus heeft Andrew gezegd niet te hebben geweten dat zijn vriend Epstein zich aan seksueel misbruik had bezondigd.

bron: Belga