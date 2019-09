Ruben Bemelmans bereikt finale in dubbelspel

Ruben Bemelmans heeft zich geplaatst voor de finale van het dubbelspel op het Challengertoernooi in het Schotse Glasgow (hard/46.600 euro). Aan de zijde van zijn Duitse partner Daniel Masur won de Limburger zaterdag met 6-4, 4-6 en 11/9 van de Amerikaan Nathaniel Lammons en de Kroaat Antonio Sancic. Die vormden het tweede reekshoofd.

In de finale spelen Bemelmans en Masur tegen de Tsjech Marek Gengel en de Indiër Ramkumar Ramanathan of de Brit Jamie Murray en de Australiër John-Patrick Smith, het eerste reekshoofd.







De 31-jarige Bemelmans won tot dusver zeven Challengertitels in het dubbel (Aken 2010, Vancouver 2012, Eckental en Aptos in 2014, Eckental en Bergen in 2015, Tunis 2019). Met Xavier Malisse won hij in 2012 in Los Angeles ook een ATP-dubbeltitel.

In het enkeltoernooi verloor Bemelmans (ATP 198) woensdag in de tweede ronde van de Fransman Antoine Escoffier (ATP 399).

bron: Belga