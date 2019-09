Proximus League – Westerlo verliest thuis van Union en laat leidersplaats liggen

Westerlo heeft zaterdag op de zevende speeldag van de Proximus League met 1-2 verloren van Union. De Kemphanen lieten de leidersplaats liggen en zijn nu plots nog maar vierde, Union schuift op naar de tweede plaats. Alle doelpunten vielen zaterdag in de eerste 34 minuten. Kurt Abrahams (14.) bracht Westerlo op voorsprong, maar lang konden Bob Peeters en de zijnen daar niet van genieten. Een minuut later hing Ismael Kandouss de bordjes gelijk. Nog voor de rust legde Roman Ferber (34.) de 1-2 eindstand vast.

In het klassement staat de top vier nu op twee punten van elkaar. Virton is leider met vijftien punten, Union tweede met veertien punten. OH Leuven is derde met dertien punten, maar speelt zondag nog tegen Lommel, Westerlo is vierde met dertien punten.

bron: Belga