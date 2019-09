Proximus League – Promovendus Virton wint makkelijk van Beerschot en komt voor het eerst aan de leiding

Virton heeft zaterdag op de zevende speeldag van de Proximus League met 3-0 gewonnen van Beerschot. De Luxemburgers komen alleen aan de leiding, al komen concurrenten OH Leuven en Westerlo zondag wel nog in actie. Clement Couturier (25.) opende de score voor Virton, Beerschot vond geen antwoord en tien minuten voor affluiten maakte Stelvio er 2-0 van. Vijf minuten later legde de Angolees de 3-0 eindstand vast met zijn tweede doelpunt.

Virton kreeg vorige week een cadeautje, een 0-5 forfaitzege bij Roeselare. Het boekt mede daardoor vijftien op vijftien. Met die vijftien punten komt het meteen ook aan de leiding. OHL en Westerlo hebben elk dertien punten en komen zondag nog in actie tegen respectievelijk Lommel en Union. Beerschot, dat als topfavoriet aan het seizoen begon, is met tien punten pas vijfde.

bron: Belga