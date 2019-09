Primus Classic – Jasper De Buyst rijdt na rustperiode Zesdaagse van Gent

Jasper De Buyst (Loyto Soudal) werd zaterdag derde in zijn laatste wegwedstrijd van het seizoen. Net als vorig jaar rijdt hij de Zesdaagse van Gent, waarin hij vorig jaar derde werd met Tosch Van der Sande.

“Mijn conditie na de Tour de France heeft misschien net iets te veel geresulteerd in enkele tweede en derde plaatsen. In de Ronde van Denemarken was het wel prijs, maar ik had er op het einde van mijn seizoen toch graag nog eentje bijgedaan. Maar ik kan leven met een derde plaats vandaag. Edward Theuns is een waardige en verdiende winnaar van deze Primus Classic. De laatste tien kilometers verliepen erg chaotisch. Eerst was Jasper Stuyven in de aanval. Theuns counterde en ging daarna alleen door. Ze hebben het ploegenspel perfect gespeeld.”

De Buyst legt er nu een poosje de riem af. “De Primus Classic was mijn laatste koers van het wegseizoen. Ik ga een heel korte vakantie tegemoet, twee weken zonder fiets.”

De Buyst weet ook al wie er volgende week wereldkampioen wordt. “Ik heb genoeg gezien in de Ronde van Groot-Brittannië. Daar was Mathieu van der Poel echt wel heel goed. Meer hoef ik daar niet aan toe te voegen.”

De Duitser Pascal Ackermann (BORA – hansgrohe), tweede in Haacht, hoopt toch ook zijn kans te kunnen gaan op het WK. “Ik hoop dat een selecte groep zal uitmaken wie wereldkampioen wordt. Een sprint in die omstandigheden zie ik best wel zitten. Ik denk dat ik hier mijn sprint net iets te laat heb ingezet, maar Theuns deed het wel voortreffelijk. Mijn team leverde schitterend werk af. Het is dan ook frustrerend dat ik het niet kon afmaken. Maar ik mag uiteindelijk best wel tevreden zijn met die tweede plaats.”

bron: Belga